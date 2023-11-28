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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Аграрии приграничных регионов получат возможность пролонгации льготных кредитов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Аграрии из приграничных регионов РФ получат возможность пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей (кредитных каникул) сроком на один год, сообщается в пресс-релизе правительства.

Это предусмотрено постановлением, подписанным 25 ноября 2023 года.

"Речь идет об аграриях, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году. Для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения", - сообщается в пресс-релизе.

Программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей в ее нынешнем виде была запущена в 2017 году. В ее рамках аграрии могут взять краткосрочный (до двух лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5% на производство и переработку сельхозпродукции.

правительство РФ
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