Более 20 белгородских сельхозпредприятий не смогут вести работы весной в приграничной зоне

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оперативная обстановка в приграничной зоне не позволяет вести полевые работы 26 сельхозпредприятиям Белгородской области, сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина на оперативном совещании в понедельник.

"С учетом подготовки к весенне-полевым работам мы уже сегодня понимаем, что у нас 26 хозяйствующих субъектов, которые с большой степенью вероятности не смогут осуществлять работы", - сказала она.

По ее словам, аграриям предлагают сменить место ведения бизнеса. "В первую очередь, предлагаем замену - на другом месте ведение бизнеса. В том числе, имея перечень техники, с крупными холдингами отрабатываем (возможность - ИФ) по привлечению их в качестве наемных работников на этот сельскохозяйственный год", - сказала Щедрина.

Что касается других сельхозпредприятий, осуществляющих деятельность в приграничной зоне, возможность безопасного проведения весенне-полевых работ будет определяться советом безопасности районов и военнослужащими.

"По поручению губернатора мы подготовили инструкции по безопасности, а также всех сельхозпроизводителей, которые осуществляют деятельность в приграничной зоне, обеспечили средствами защиты - это бронежилеты, каски и те необходимые средства, чтобы выполнить эти работы в сроки и безопасно", - подчеркнула замгубернатора.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, за 2022 год 50 хозяйствующих субъектов представили документы об ущербе из-за обстрелов и проведения военной операции в виде повреждения посевов на площади 18,7 тыс. га на сумму около 522 млн рублей и 19 хозсубъектов - о гибели скота и утрате имущества на 128,5 млн рублей.

Как сообщалось, размеры ущерба белгородских аграриев, связанного с обстрелами ВСУ, задокументированы и отправлены в федеральный центр для принятия решения о компенсации.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.