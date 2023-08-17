Пассажирские автобусы скопились на границе России и Китая в Приморье

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пробка образовалась в пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на границе с Китаем, в ней стоят 13 пассажирских автобусов, сообщила в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В очереди на въезд в РФ перед пунктом пропуска находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР - пять. Ориентировочное время оформления - 2-3 часа", - говорится в сообщении.

Количество пассажирских автобусов и грузовиков, пересекающих госграницу через пункт пропуска "Пограничный", возросло. Из-за паводка, который размыл дорогу к границе, временно прекратил работу пункт пропуска "Полтавка".

Органы госконтроля в МАПП "Пограничный" принято решение продлить работу пункта пропуска до 00:00 18 августа (17:00 четверга по московскому времени). Кроме того, с 21 августа изменится его режим работы: пост будет работать в две смены.