Что произошло за день: четверг, 17 августа

Штраф для Google, МЦД-3 и повышение ставок по вкладам

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%. Также ставки повысил ВТБ и еще ряд банков. Вместе с тем Сбербанк и ВТБ повысят базовую ставку по рыночным ипотечным программам.

- Путин и Собянин открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. МЦД-3 свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. Мэр Москвы также сообщил, что в рамках создания МЦД-5 под столицей будет проложен туннель протяженностью 12 км. В свою очередь Путин заявил, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга перешел от стадии обсуждения к возможности реализации.

- Мировой судья в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб. из-за фейков об СВО. За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд руб.

- Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов. Авиакомпания вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, заверил перевозчик.

- До пяти выросло число жертв паводка в Приморье. Между тем пробка образовалась в пункте пропуска на границе с Китаем, в ней стоят 13 пассажирских автобусов.

- Станция "Луна-25" сделала снимок поверхности естественного спутника Земли. Был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

- "М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники. Речь идет бытовой технике и электронике начального и среднего ценовых сегментов, цены заморозят на два месяца из-за колебания валютных курсов.