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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Власти РФ закрыли въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Посол Молдавии Лилиан Дарий вызван в МИД России, дипломату заявлен протест в связи с решением Кишинева "радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений", сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

С российской стороны было "акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений".

Послу Молдавии заявили, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Россию ряду молдавских официальных лиц, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В конце июля молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что персонал российского посольства в Молдавии будет сокращен втрое - с более чем 80 сотрудников до 25 человек.

В середине августа стало известно, что большая группа дипломатов и технических работников посольства России в Молдавии покинула Кишинев.

Кишинев объяснил принятое решение "многочисленными недружественными действиями (посольства РФ) в отношении Молдавии, не связанных с дипломатической деятельностью, а также попытками дестабилизировать ситуацию в стране".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ расценивает высылку дипломатов "как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа".

Хроника 15 апреля 2021 года – 18 августа 2023 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Молдавия
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