Путин вручил главе Верховного суда орден Святого Апостола Андрея Первозванного

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин лично наградил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.

"Уважаемый, Вячеслав Михайлович, перед тем, как мы с вами начнем, так сказать деловую часть нашей встречи, официальную, я хочу выполнить приятную и почетную миссию - вручить вам орден Святого Апостола Андрея Первозванного", - сказал президент на встрече с Лебедевым.

Орден, отметил глава государства, вручается не только за развитие и укрепление Верховного суда, но и "за огромный и выдающийся вклад в укрепление и развитие российской государственности в целом".

"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный... Судебная система и правовая система, безусловно, являются базой не только для развития, для существования российской государственности, поэтому я с полным основанием хочу сказать и должен сказать, что вы за многие годы работы в должности председателя Верховного суда РФ сделали очень много именно для укрепления государства Российского", - сказал Путин.

Президент поблагодарил Лебедева за это и вручил ему награду.

Об указе о награждении председателя Верховного суда орденом Андрея Первозванного стало известно 14 августа.