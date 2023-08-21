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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

РЖД приступили к укладке пути возле размытого участка БАМа в Бурятии

Предстоит восстановить 1,8 км

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - РЖД приступили к укладке нового пути на месте размыва БАМа (перегон Нижнеангарск-Холодная в Бурятии) рядом с поврежденным участком, сообщает компания.

"Не дожидаясь, пока вода полностью спадет, начали осушать грунт и формировать насыпь. Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути, мостовой переход, 1200 метров контактной сети и 20 опор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные силы по-прежнему направлены на то, чтобы помочь региональным властям ликвидировать прорыв защитной дамбы и вернуть реку Холодная в ее русло.

В работах по ликвидации последствий размыва от РЖД задействованы около 200 человек. Используется 40 самосвалов, 7 бульдозеров и грейдер. Предварительный срок восстановления инфраструктуры – до семи суток.

Ранее сообщалось, что из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД ввели ограничения на прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу приостановлено. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск-Холодная.

Движение пассажирских и грузовых поездов организовано обходным маршрутом по Транссибу. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении. Они не коснутся скоропортящихся и продовольственных товаров.

Угольные компании начали переориентировать перевозки угля. В РЖД информацию об объемах и перенаправлении грузов не комментируют.

РЖД Бурятия
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