"Союзмультфильм" получит 20 млн рублей за использование названия "Пингвин Лоло"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Псковской области взыскал 20,8 млн рублей компенсации с ООО "Теледистрибуция" в пользу киностудии "Союзмультфильм" за незаконное использование телеканалом наименования Пингвиненка Лоло из одноименной трилогии мультфильмов, сообщила пресс-служба киностудии.

Принадлежащий ответчику одноименный телеканал, по мнению студии, незаконно использовал название "Пингвин ЛоЛо". Как уточнила руководитель юридического департамента "Союзмультфильма" Наталья Сигачева, суд признал факт незаконного использования наименования в период с сентября 2017 года по июль 2020 года.

По словам Сигачевой, киностудия всегда открыта к обсуждению возможностей сотрудничества с представителями бизнеса разного масштаба.

"Приключения пингвиненка Лоло" - мультипликационная трилогия, выпущенная в 1986-1987 годах совместно советскими студиями "Союзмультфильм" и "Совинфильм" и японскими компаниями "Лайфвок Корпорейшн" и "Аист Корпорейшн". Фильм рассказывает о приключениях двух пингвинов Адели - мальчика Лоло и девочки Пепе.