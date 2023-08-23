Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Больше двух месячных норм осадков может выпасть в Приморье по итогам августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В августе в Приморском крае может выпасть более двух месячных норм осадков, в регионе уже выпало более 180 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За первые две декады августа в Приморском крае, где месячная норма осадков более 130 мм, уже выпало 180 мм. В целом понятно, что за август выпадет больше двух норм. Это очень много", - сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщал о том, что сильные дожди из-за очередного южного циклона пройдут в Приморском крае в ближайшие дни, наиболее сложная погода прогнозируется в регионе с 23 по 25 августа.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня, продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Подтопление в Приморье

9
Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

По украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область, нанесли артудар

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки украинских дронов на объекты в Москве

Собянин сообщил о попадании беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити"

Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });