Больше двух месячных норм осадков может выпасть в Приморье по итогам августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В августе в Приморском крае может выпасть более двух месячных норм осадков, в регионе уже выпало более 180 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За первые две декады августа в Приморском крае, где месячная норма осадков более 130 мм, уже выпало 180 мм. В целом понятно, что за август выпадет больше двух норм. Это очень много", - сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщал о том, что сильные дожди из-за очередного южного циклона пройдут в Приморском крае в ближайшие дни, наиболее сложная погода прогнозируется в регионе с 23 по 25 августа.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня, продолжают ликвидировать последствия непогоды.