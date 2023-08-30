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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Участие международных структур в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель Евгений Пригожин, невозможно, поскольку в качестве одной из основных версий этого происшествия рассматриваются умышленные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать отказ российских властей в участии бразильской стороны как изготовителя самолета Embraer Legacy, в котором летели Пригожин и его соратники, представитель Кремля ответил: "Во-первых, расследование ведет Следственный комитет России, об этом говорил президент Путин, и это именно наше российское расследование. Поэтому в данном случае речь о каком-то международном расследовании идти не может".

"В данном случае совсем другая ситуация, связанная с этой авиакатастрофой. Очевидно, что существуют разные версии, среди которых намеренное злодеяние, скажем так. Давайте все-таки дождемся результатов расследования", - отметил Песков.

Журналисты ссылались на международный опыт расследования авиакатастроф, в том числе с участием представителей фирмы-изготовителя воздушного судна, и на правила ИКАО.

Как сообщалось, Пригожин был в числе пассажиров, погибших 23 августа в результате крушения частного самолета Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Пригожин похоронен во вторник на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга.

Дмитрий Песков Евгений Пригожин Бразилия Embraer
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