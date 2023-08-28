Новый циклон принесет сильные осадки в Приморье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Приморье из-за циклонов прогнозируются сильные осадки, за три дня в регионе может выпасть от 40 до 140 мм осадков, сложная погода продлится до конца недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очередное сочетание и циклонов континентальных, и циклонов южного происхождения, которые идут по западной периферии Тихого океана, приведет к тому, что ближайшие дни будет сложнейшая погодная ситуация в Приморье, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области, в Амурской области", - сказал он.

По прогнозу, утром 29 августа во Владивостоке и на западе Приморского края начнутся сильные дожди, может выпасть до 45 мм осадков. На большей части территории Приморского края до 30 августа будет сильный и очень сильный дождь, выпадет до 50 мм и более. Ночью сильный дождь сохранится на востоке края.

"Общее количество осадков за эти три дня, с 29 по 31 августа, может составить от 40 до 140 мм. Может выпасть месячная норма", - добавил Вильфанд.

Также он сообщил об усилении ветра на мысах до 32 м/с.

Все это приведет к подтоплениям пляжей, накату волн, выходу воды из берегов в условиях повышенной водности, достижению критических отметок и подтоплению прилегающих территорий.

Такая сложная погода сохранится до конца недели.

Кроме того, Вильфанд сообщил о заморозках в ряде регионов. Так, в Курганской области и в Забайкальском каре заморозки до минус 2 градусов. "Очень неблагоприятная ситуация в Челябинской области - там сильный дождь, и продолжительные осадки в течение нескольких дней. В эти периоды дожди будут усиливаться до очень сильных, когда за 1 час будет выпадать до 30 мм осадков", - добавил Вильфанд.