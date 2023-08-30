Псковский губернатор допустил, что работа аэропорта может возобновиться в четверг

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Гражданская инфраструктура аэропорта Пскова после атаки беспилотников не пострадала, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

"Все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильным ведомством. Что касается гражданской инфраструктуры, она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий", - сказал глава региона.

Он добавил, что по предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. "После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра", - отметил Ведерников.

Как сообщалось, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, возник пожар.