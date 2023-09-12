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Теплая, преимущественно солнечная погода ожидается в Москве до конца недели

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Теплая погода ожидается на текущей неделе в столице, средняя температура воздуха составит плюс 20 градусов; этот период можно назвать "предшествующим золотой осени", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве погода яркая в прямом и переносном смысле. Ясная, солнечная. Это связано с таким мощным антициклоном, который хоть и мигрирует немного, его центр меняет свое местоположение, но солнечная погода остается", - сказал Вильфанд во вторник.

По его словам, по ночам будет прохладно. Так, в большинстве дней нынешней недели минимальная температура ночью в Москве будет в диапазоне плюс 5-6 градусов, по области до плюс 3. В пятницу по области до нуля. "При такой солнечной погоде и ясных звездных ночах очень сильно понижается температура подстилающей поверхности. И, естественно, приземной слой воздуха сильно охлаждается, поэтому температура невысокая ночью", - уточнил он.

"Дневные температуры - в диапазоне плюс 20-22 градусов. Но только в пятницу и в субботу на два градуса ниже - это связано с тем, что в пятницу будет чуть больше облачности. Будет практически без осадков. В пятницу и в субботу будет 18-20 градусов", - сообщил Вильфанд.

Он отметил, что эффективная температура воздуха в Москве, которая характеризует восприятие температуры человеком, будет восприниматься выше, чем она есть. "Сейчас, при сентябрьском антициклоне, настолько комфортная погода, что если встать на солнце, то ощущение будет, что температура около 23-25 градусов", - добавил он.

"Нужно сейчас, если человек работает, в обеденный перерыв выйти на солнышко и просто наслаждаться погодой. Опять ощутить лето. Если бы был ветер, такого ощущения не было. А тут штилевая погода. Этот период можно назвать предшествующим золотой осени", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом он добавил, что утром температура еще "бодрящая". Несмотря на антициклон, воздух не успевает прогреваться, в отличие от аналогичной погоды летом.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
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