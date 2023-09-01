Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России расценили требование властей Дании сократить число российских дипломатов в Копенгагене как проявление враждебной позиции.

"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны", - говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

Она пообещала, что "необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны".