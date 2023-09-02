Военные сообщили о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Еще один беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"2 сентября около 12:45 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - заявили в военном ведомстве.
"Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.