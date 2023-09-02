Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Военные сообщили о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Еще один беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"2 сентября около 12:45 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - заявили в военном ведомстве.

"Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.

Белгородская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб в Белгородской области в результате обстрела

Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Над Белгородской областью перехвачены два украинских дрона

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов
Дипломатическое противостояние

Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

Что произошло за день: пятница, 1 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });