Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Сегодня около 12:30 по Москве пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации", - заявили в военном ведомтсве.

"Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА сбит на подлете к Белгороду. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.