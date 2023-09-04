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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных машин

Путин дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных машин
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - говорится в перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 1 февраля 2024 года, ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Путин 3 августа заявил, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства.

"Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - добавил глава государства.

Владимир Путин Михаил Мишустин
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