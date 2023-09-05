Более 630 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 17 тыс. заявлений на выплаты одобрено пострадавшим от паводка в Приморском крае, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На данный момент пострадавшим от наводнения приморцам одобрено 17 тыс. 46 выплат. На эти цели направлено более 634 млн руб.", - говорится в сообщении.

Пострадавшие от паводка жители края имеют право на несколько видов выплат в зависимости от размера ущерба.

Как сообщалось, из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что от паводка в крае пострадали более 44 тыс. человек. Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от стихии в 7 млрд рублей.