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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

БПЛА сбили из стрелкового оружия над Белгородской областью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о беспилотнике, сбитом над территорией Валуйского городского округа.

"В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией. По предварительной информации, обошлось без последствий", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
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