Минсельхоз не фиксирует снижения урожая в Белгородской области из-за обстрелов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Белгородская область сохранила объемы урожая зерновых, несмотря на сложную оперативную обстановку, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Несмотря на то, что происходит в Белгородской области почти каждый день, Белгородская область, мне кажется, чувствует себя прекрасно (...). Большая благодарность Белгородской области за это, потому что у нас были ожидания, что выпадет много земли (из сельхозоборота - ИФ), и мы сильно снизим урожай в Белгородской области, но этого не происходит, преимущественно благодаря людям, которые там работают", - сказала Лут в среду на пленарном заседании Форума содействия развитию предпринимательства в сфере АПК.

Она заверила, что в Минсельхозе понимают ситуацию в приграничных с Украиной регионах и вносят изменения в госпрограмму относительно сельхозпроизводителей - получателей грантов.

"У нас нет вопросов к фермерам, если они попали в такую ситуацию, мы будем принимать это во внимание. Единственное - там будет технический момент, связанный с тем, кто будет оценивать ущерб, потому что это государственные деньги. (...) Поэтому это ваша (региональных властей - ИФ) зона ответственности, как сделать так, чтобы это все было чисто и прозрачно для тех, кто попал в плохую и критическую ситуацию", - подчеркнула она, обращаясь к представителю областного правительства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что урожайность зерновых в регионе выше, чем в прошлом году - почти 60 центнеров с гектара.

По оперативной информации регионального Минсельхоза, на 6 сентября намолочено 2,75 млн тонн зерна.

Также сообщалось, что по информации Минсельхоза Белгородской области, за 2022 год 50 хозяйствующих субъектов представили документы об ущербе из-за обстрелов и проведения военной операции в виде повреждения посевов на площади 18,7 тыс. га на сумму около 522 млн рублей и 19 хозсубъектов - о гибели скота и утрате имущества на 128,5 млн рублей. Кроме того, оперативная обстановка в приграничной зоне не позволяла вести полевые работы 26 сельхозпредприятиям области.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.