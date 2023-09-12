В ближайшие дни будет тепло на всей европейской части России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на европейской части России ожидается примерно одинаковая погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Необычность нынешней погоды на европейской территории заключается в том, что циркуляция обуславливает существенное повышение температуры на севере. Температура в Республике Коми, в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, а также в Ямало-Ненецком автономном округе примерно на 5-8 градусов выше нормы прогнозируется, причём в течение всех рабочих дней недели", - сказал он.

В центре европейской России температура выше нормы, примерно на 2 градуса. На юге европейской России, в Ростовской области, в Краснодарском крае - температура ниже нормы на 1-2 градуса.

"Нормы разные; получается, что на севере - температура существенно выше нормы, в центре европейской России - ненамного выше нормы, а южнее - ниже нормы. На всей европейской территории России примерно однородный режим погоды - около 20 градусов", - отметил Вильфанд.

"На Урале, причем не только на севере, но в центре - в Свердловской области, (ожидается) температура плюс 20-23 градуса. Это выше нормы на 4-6 градусов", - добавил эксперт.

На севере Приволжского федерального округа - температура днем высокая, около 20 градусов; ночью там ожидаются заморозки. Также ночные заморозки будут в южных регионах Сибири: в Омской области - до минус 5, в Томской - до минус 2, в Иркутской - до минус 7 градусов.

"Но днем температура высокая в этих же регионах - 20 градусов и выше", - отметил Вильфанд.