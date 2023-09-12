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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

В ближайшие дни будет тепло на всей европейской части России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на европейской части России ожидается примерно одинаковая погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Необычность нынешней погоды на европейской территории заключается в том, что циркуляция обуславливает существенное повышение температуры на севере. Температура в Республике Коми, в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, а также в Ямало-Ненецком автономном округе примерно на 5-8 градусов выше нормы прогнозируется, причём в течение всех рабочих дней недели", - сказал он.

В центре европейской России температура выше нормы, примерно на 2 градуса. На юге европейской России, в Ростовской области, в Краснодарском крае - температура ниже нормы на 1-2 градуса.

"Нормы разные; получается, что на севере - температура существенно выше нормы, в центре европейской России - ненамного выше нормы, а южнее - ниже нормы. На всей европейской территории России примерно однородный режим погоды - около 20 градусов", - отметил Вильфанд.

"На Урале, причем не только на севере, но в центре - в Свердловской области, (ожидается) температура плюс 20-23 градуса. Это выше нормы на 4-6 градусов", - добавил эксперт.

На севере Приволжского федерального округа - температура днем высокая, около 20 градусов; ночью там ожидаются заморозки. Также ночные заморозки будут в южных регионах Сибири: в Омской области - до минус 5, в Томской - до минус 2, в Иркутской - до минус 7 градусов.

"Но днем температура высокая в этих же регионах - 20 градусов и выше", - отметил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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