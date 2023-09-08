Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о признании экстремистским движения "Новое Величие"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 19 сентября рассмотрит ходатайство столичного прокурора Сергея Савенкова о признании экстремистским молодежного движения "Новое Величие" и запрете его деятельности на территории РФ, сообщает в пятницу сайт министерства юстиции.

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Фигурантам тогда вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Между тем на заседании 14 июля государственный обвинитель в ходе прений сторон заявил, что квалификация по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишняя. "Деяния всех подсудимых нужно квалифицировать по ч. 1 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества)", - сказал прокурор. По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

В 2020 году ряду фигурантов назначили реальные и условные сроки лишения свободы.