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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 42 украинских дронов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине нейтрализованы 42 беспилотника ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой народной республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по подразделениям и военной технике ВСУ в 117 районах.

"В районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой народной республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка Нацгвардии Украины", - сообщил он.

Рано утром в воскресенье Минобороны РФ сообщало об уничтожении самолетами в западной части Черного моря трех украинских катеров с десантом, которые следовали в направлении побережья Крыма.

Конашенков сказал на брифинге, что на этих катерах находились группы сил специальных операций Украины общей численностью до 36 военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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