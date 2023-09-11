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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Уровень безработицы по методологии МОТ вырос в шести регионах России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы по методологии международной организации труда (МОТ) с начала года вырос в шести регионах, количество зарегистрированных безработных снизилось за прошедшую неделю на 2,2 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщили в ее аппарате, она сделала это заявление по итогам межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"По данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года в 6 регионах вырос, в 3 - не изменился, а в остальных субъектах федерации - снизился", - сказала Голикова.

Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных за прошедшую неделю сократилась на 2,2 тысячи человек и составляет сейчас 484 тысячи человек.

17 мая Голикова доложила на совещании президента с министрами, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в стране продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3% после зафиксированных в июне 3,1%.

Татьяна Голикова Росстат МОТ
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