"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Шахта "Распадская" (входит в ПАО "Распадская", в котором 93,2% принадлежит Evraz), где суд на 90 суток частично приостановил угледобычу, в ближайшее время планирует возобновить ее в полном объеме.

"Предприятие устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Представитель "Распадской" также уточнил, что всего на шахте две лавы.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.

Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток, написал ранее помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале. Как уточнили "Интерфаксу" в Сибирском управлении Ростехнадзора, речь идет о шахте "Распадская".

Согласно сообщению, приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование.

При этом продолжаются работы по поддержанию оборудования механизированного комплекса в лаве в работоспособном состоянии.