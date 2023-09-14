В Черном море уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать российский корабль
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что Украина пыталась атаковать морским дроном в Черном море российский ракетный корабль "Самум", беспилотник уничтожен из штатного вооружения корабля.
"14 сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря", - говорится в сообщении министерства.
"В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", - сказано в сообщении.