Комитет Думы изменил линейку штрафов в законопроекте о навязывании услуг

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству доработал ко второму чтению законопроект, который вводит административные штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату. Штрафы, прежде привязанные к стоимости навязанных услуг, будут заменены фиксированной суммой.

Законопроект № 152532-8 в июне 2022 года в палату внесли депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов. 13 июня 2023 года он прошел первое чтение.

В первом чтении законопроект устанавливал, что административный штраф может быть установлен в размере стоимости дополнительно навязанных потребителю товаров (работ, услуг) на момент окончания или пресечения административного правонарушения. При этом штраф для должностных лиц будет рассчитываться в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных услуг; для юридических лиц - в размере трехкратной стоимости.

Ко второму чтению штрафы заменили фиксированной суммой: для должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, в КоАП вводился штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав - для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 250 тысяч до 1 млн рублей. Ко второму чтению линейка штрафов была существенно смягчена. Так, штраф для должностных лиц предлагается установить в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу приводится ряд случаев навязывания услуг. В частности, при продаже автомобиля это навязывание дополнительных услуг по юридической поддержке, помощи на дорогах, эвакуации.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума должна рассмотреть доработанный законопроект 26 сентября.