Бизнес рассчитывает на обсуждение экспорта зерна в ходе визита Путина в Китай

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнес рассчитывает на то, что в ходе визита президента Владимира Путина в Китай в октябре будут обсуждаться в том числе и вопросы, связанные с поставками российской пшеницы, и будут найдены пути их решения.

"Мы надеемся, что грядущая встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина в октябре принесет послабления в этой сфере (в фитосанитарной сертификации поставок зерна - ИФ)", - заявил на пресс-конференции президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По его словам, по итогам прошлого года поставки зерна из России в Китай выросли на 15%, в том числе пшеницы почти в 1,8 раза, но "это далеко не основная статья экспорта сельхозпродукции".

"30 тыс. тонн, речь идет о пшенице, - достаточно маленький по меркам российской аграрной индустрии объем китайского импорта, - сказал он. - На Россию пришлось лишь полпроцента от всех иностранных закупок пшеницы КНР".

Причиной этого Манкевич назвал сложную фитосанитарную сертификацию и некоторые другие ограничения с китайской стороны.

"От этого сильно страдает экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Возможность более быстрого взаимодействия с контролирующими органами и разрешения на поставку озимых сортов, которых в России производится несравнимо больше, чем яровых, и кукурузы с территории всей страны существенно улучшили бы ситуацию. Необходимо снижение регуляторного давления", - заявил он.

Сейчас Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу.

В 2022 году Россия поставила в Китай продукции АПК на $7 млрд, рост составил более 40%.

"Рост идет, но очень неравномерно, - сказал Манкевич. - Хорошо обстоят дела с экспортом масла, особенно рапсового. Мы видим большие запросы на бобовые и масличные культуры, поставляем шрот, на него также большой спрос. Для этих сегментов хорошо налажены железнодорожные и морские перевозки. Но нынешняя загруженность логистических путей и доступность пропускных пунктов в ситуации такого интенсивного товарооборота, какой мы видим сейчас, требует новых решений".

Одним из них он назвал создание совместных производств на территории России. "Оно выгодно обеим сторонам. Россия получает инвестиции, возможность производить продукт с добавленной стоимостью, создает рабочие места и наращивает объемы экспорта готовой продукции. А Китай получает качественный продукт в нужных объемах и по привлекательной цене благодаря снижению логистических расходов", - заявил Манкевич.