Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Кремле рассчитывают, что период прекращения огня в Карабахе будет устойчивым

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что в Нагорном Карабахе начинается устойчивый период прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сейчас начнется период устойчивого прекращения огня", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "ведутся переговоры между представителями Карабаха и представителями Азербайджана, которые ведут речь в присутствии наших миротворцев".

У Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил Песков.

В Кремле фиксируют существенное продвижение в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки (подписания мирного договора). Но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", - сказал Песков.

Он отметил, что "осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором". "Но все предпосылки для этого имеются. При наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле видели информацию о задержании лиц, причастных к обстрелу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Мы видели уже информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал он журналистам.

"Пока не знаем всех деталей этого", - отметил он.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе, есть погибшие.

Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента в Карабахе, отстранен от обязанностей, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

"Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - добавил собеседник агентства.

Хроника 27 сентября 2020 года – 21 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Дмитрий Песков Азербайджан Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минцифры заявил, что подтверждения запуска WhatsApp каналов в РФ нет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ введен с 21 сентября

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

Участники СВО получат удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });