В Кремле рассчитывают, что период прекращения огня в Карабахе будет устойчивым

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что в Нагорном Карабахе начинается устойчивый период прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сейчас начнется период устойчивого прекращения огня", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "ведутся переговоры между представителями Карабаха и представителями Азербайджана, которые ведут речь в присутствии наших миротворцев".

У Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил Песков.

В Кремле фиксируют существенное продвижение в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки (подписания мирного договора). Но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", - сказал Песков.

Он отметил, что "осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором". "Но все предпосылки для этого имеются. При наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле видели информацию о задержании лиц, причастных к обстрелу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Мы видели уже информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал он журналистам.

"Пока не знаем всех деталей этого", - отметил он.