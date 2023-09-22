В Госдуме считают невозможным удерживать низкие цены на бензин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, тем самым удерживать цены на топливо для отечественных потребителей на низком уровне, не получится при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах, считает глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

"В условиях сокращения выплат по демпферу (с сентября они урезаны в два раза - ИФ) и увеличения налоговой нагрузки в виде роста НДПИ надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное", - сказал он журналистам.

Завальный полагает, что возвращать прежние выплаты по демпферу не нужно - "надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации" с учетом текущей ситуации.

"Наше предложение - несколько увеличить таможенные пошлины и с учетом их увеличения пересмотреть параметры демпфера и тем самым сбалансировать внешний и внутренний рынок. И, как предлагает ФАС, увеличить объемы продаж нефтепродуктов на бирже до 14-15% - это будет способствовать большему предложению, конкурентности и снижению цен", - сказал депутат, заметив, что в Минэнерго рассматриваются разные варианты, но именно в этом ключе.

"Понятно, что запрет экспорта нефтепродуктов, введенный с 21 сентября, не может быть долго - на неделю-две, максимум на месяц, "иначе можем загнать переработку в убытки и остановятся НПЗ", - считает он.

"В прошлом году почти 2,2 трлн рублей направили нефтяникам на выплату демпфера, в 2023 году было запланировано всего 1,2 млрд рублей и еще скорректировали вниз, чтобы сбалансировать бюджет. Но в августе нефтегазовые доходы уже превышают 800 млрд рублей. И по сути, если посмотрите, сегодня стоимость топлива на НПЗ превышает стоимость в рознице - немного, на 1-3 рубля - это говорит, что идет субсидирование розничного рынка за счет экспортного, и получается, что игроки розничные, которые покупают нефтепродукты на внутреннем рынке, чтобы компенсировать свои убытки, отправляют часть нефтепродуктов на более премиальный внешний рынок", - прокомментировал Завальный.

"А что касается оптового рынка, сельхозпроизводителей, они же не через АЗС покупают, а у перепродавцов - получается, что топливо ушло на экспорт, возник дефицит и рост цен. Там, где большой спрос, на юге, возник дефицит на ряде АЗС, поэтому пришлось ввести запрет на экспорт. И это уже привело к снижению цен", - подчеркнул он.

"Невозможно субсидировать внутренний рынок за счет экспорта при нынешних параметрах демпфера и таможенных пошлин - экономика станет отрицательной. Мы должны найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, предлагая нашим потребителям наиболее низкие цены, но при этом сохранить рыночное ценообразование", - считает Завальный.

Он считает, что решения должны быть приняты в течение 2-3 недель, при этом изменения в налоговый кодекс по демпферу можно принять в течение месяца.

Правительство прорабатывает донастройку налоговой системы, чтобы обеспечивать топливом внутренний рынок по приемлемым ценам независимо от внешней конъюнктуры, сообщил в пятницу директор департамента Минэнерго Антон Рубцов.

По его словам, прорабатываются варианты, связанные и с пошлинами, и с налогами. По его словам, правительство хочет донастроить налоговую систему, "чтобы она работала при высоких ценах на нефть и высоком курсе и позволяла давать доходы бюджета".