Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пожар в штабе флота в Севастополе локализован

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в здании штаба Черноморского флота в центре Севастополя, удалось локализовать, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас продолжается проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций. Он предупредил, что во время проведения этих мероприятий возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.

Ракетная атака на Севастополь была совершена в пятницу днем. Средства ПВО сбили пять ракет. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Люди на улицах не пострадали.

Севастополь Михаил Развожаев Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 22 сентября

Морское сообщение возобновили в Севастополе

Суд удовлетворил иск "Адмиралтейских верфей" к Wartsila о взыскании 2,4 млн евро

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Россия поддержит продление порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

Думский комитет насторожила излишняя детализация самозапрета на кредиты

Единоросс Сидякин получит вакантный мандат в Госдуме

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });