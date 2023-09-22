Пожар в штабе флота в Севастополе локализован

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в здании штаба Черноморского флота в центре Севастополя, удалось локализовать, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас продолжается проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций. Он предупредил, что во время проведения этих мероприятий возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.

Ракетная атака на Севастополь была совершена в пятницу днем. Средства ПВО сбили пять ракет. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Люди на улицах не пострадали.