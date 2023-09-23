В ряде регионов РФ спрогнозировали высокий класс пожарной опасности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности прогнозируется в ряде регионов Центрального, Северо-западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень большие территории с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, несмотря на то, что сейчас уже конец сентября (...) В связи с потеплением климата период пожароопасного сезона увеличился. Это произошло именно с этого века. В прошлом веке с 15 сентября уже никто не считал индекс пожароопасности Нестерова", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Центральном федеральном округе - в Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях - прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Также чрезвычайный класс пожарной опасности из-за высокой температуры в районе плюс 20 градусов прогнозируется на востоке республики Коми.

Также высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности в регионах Приволжского федерального округа - Чувашии, Ульяновской области и в республике Татарстан, где прогнозируется высокая температура и отсутствие осадков.

Аналогичная ситуация в регионах Южного федерального округа - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму, и в Северо-Кавказском федеральном округе - в Ставрополье. Кроме того, высокий класс пожарной опасности в Тыве, Иркутской области и Хабаровском крае.

В ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Москве, также прогнозируется и четвертый, высокий класс пожарной опасности.

Вильфанд также сообщил, что в Москве и Подмосковье на следующей неделе прогнозируется заметное понижение температуры, столбики термометров опустятся до +15+20 градусов, однако, такой температурный фон все равно будет выше нормы.

"С понедельника - заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: +10+12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17+19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание", - сказал Вильфанд.

В течение всей последующей недели, как уточнил собеседник агентства, температурный фон в Москве будет в диапазоне от +15 до +20 градусов, ночные температуры также понизятся. При этом, как подчеркнул Вильфанд, "в течение всей следующей недели температура будет выше нормы на 3-4 градуса". "Очень комфортный конец сентября", - отметил он.

Говоря об осадках, специалист уточнил, что в понедельник днем прогнозируется небольшой дождь, однако больше на неделе существенных осадков не ожидается.

Начало октября, по предварительным расчетам, также будет теплым. В воскресенье, 1 октября, в Москве прогнозируется от +15 до +20 градусов, что также на 4 градуса выше нормы.