Поправки об уголовной ответственности за пропаганду экстремизма рекомендованы к I чтению

В Госдуме объяснили, что законопроект направлен на предотвращение массшутинга в школах и детских садах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.

"Изменения предлагается внести в статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Наказание по этой статье составит от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

"Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность, - сказал председатель комитета. - Этот законопроект - наша реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга - массовых убийств в учебных заведениях и детских садах".

Пискарев считает "крайне опасной тенденцией" оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их "модными" в молодежной среде через интернет и соцсети.

Он также сообщил, что "фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления, принятие предлагаемых поправок будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите безопасности России".

В Госдуму законопроект в июле внесли Пискарев, а также депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.