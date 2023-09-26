Во ФСИН заявили, что журналист Сафронов остается в красноярской колонии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление ФСИН по Красноярскому краю прокомментировало появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что журналист Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам заключения за госизмену, якобы переведен в туберкулезную больницу Красноярска.

"Сообщаем, что осужденный Сафронов И.И. содержится в одном из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю", - сказали в пресс-службе управления "Интерфаксу".

Мосгорсуд в сентябре 2022 года приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. Сафронов был признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК РФ).

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Следствие считает, что Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечала его защита, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Для отбывания наказания его отправили в одну из исправительных колоний в Красноярском крае.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. В марте 2023 года Мосгорсуд назначил ему 13 лет и три месяца колонии строгого режима за госизмену. Обжаловать приговор он не стал.