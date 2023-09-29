Москва обсудит с Баку судьбу миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что дальнейшая судьба российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе будет предметом обсуждений с Баку.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, останутся ли и дальше российские миротворцы в регионе.

На вопрос журналистов, можно ли ставить точку в конфликте между Баку и Ереваном и насколько актуален мирный договор между двумя конфликтующими сторонами, представитель Кремля ответил: "Этот вопрос, безусловно, актуален. Есть, конечно же, планы развития транспортных коммуникаций и логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, Армении и России. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена".

Он уточнил, что "речь идет о миссии, которая сейчас находится на территории Азербайджана".

Ранее Песков не раз называл события в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.