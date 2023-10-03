Жителя Камчатского края лишили гражданства РФ за призывы к экстремизму

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший гражданин Украины, получивший в 2014 году гражданство РФ и проживающий на Камчатке, лишен российского гражданства за призывы к экстремистской деятельности, а также получил четыре года колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Камчатскому краю во вторник.

"Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен гражданства России на основании приговора суда за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении россиян", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети интернет) и ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

В соответствии со ст. 22 ФЗ № 62 "О гражданстве Российской Федерации", заключением УМВД по Камчатскому краю отменено решение регионального УФМС о приеме мужчины в гражданство РФ.

Ранее аналогичная санкция была применена в отношении другого жителя Камчатки, уроженца одной из республик СНГ, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России), сообщает пресс-служба.

До этого он был осужден по ч. 2 ст. 297 УК России (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности через сеть интернет).

Приговоры вступили в силу, оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима (четыре и три года лишения свободы соответственно), отмечает пресс-служба.

Преступления выявлены и расследованы сотрудниками камчатского УФСБ.