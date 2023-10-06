Что случилось этой ночью: пятница, 6 октября

Атака дронов на Белгородскую область, заявление Макрона против санкций в отношении Азербайджана, сбитый над Курской областью украинский БПЛА

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПВО сбила шесть дронов над Белгородом и областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет. Минобороны РФ при этом заявило, что в четверг над Белгородской областью были сбиты пять украинских БПЛА.

- Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана. Президент Франции считает, что такие ограничения "не позволят наилучшим образом защитить территорию и население Армении".

- В Курской области сбит украинский дрон. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - сообщило Минобороны РФ.

- В Мексике заявили, что стена на границе с США навредит отношениям двух стран. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что сооружение заграждений не решает проблему с нелегалами.

- В Москве отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов. В столичной мэрии заявили, что синоптики спрогнозировали возможные заморозки в ночные часы на предстоящих выходных.