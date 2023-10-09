Кремль исходит из заявления Путина о необходимости проведения выборов в ходе СВО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в стране даже в условиях СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести президентские выборы из-за СВО или провести их с единственным кандидатом - Путиным.

"Мы исходим из заявления президента Путина, которое он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, и президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции и, соответственно, проведения этих выборов", - отреагировал Песков.

Представитель Кремля при этом заметил, что "все могут высказывать свои идеи, предложения".

"Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане. Наверное, это истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров", - добавил Песков.

У него также спросили, что в Кремле думают о проведении президентских выборов на Украине.

"Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины", - ответил Песков.