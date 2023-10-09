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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Red Wings возобновила полеты в Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings, отменившая в воскресенье регулярные рейсы в Тель-Авив, сообщила о возобновлении полетов.

Так, в понедельник из Сочи отправлен рейс WZ4311/WZ4312, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. С 11 октября возобновится выполнение рейсов WZ025/WZ026 (Жуковский - Минеральные Воды - Тель-Авив) и WZ4727/WZ4728 (Махачкала - Тель-Авив), с 12 октября - WZ015/WZ016 ("Домодедово" - Минеральные Воды - Тель-Авив).

"Полеты по указанным маршрутам, в соответствии с рекомендациями государственного регулятора (Росавиации - ИФ), осуществляются в дневное время, пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов", - отметил представитель компании.

По его словам, Red Wings "непрерывно отслеживает ситуацию с безопасностью авиационного сообщения по указанным маршрутам", при повышении рисков полеты снова будут прерваны.

Red Wings решила перенести несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник в связи с нестабильной ситуацией в Израиле. Росавиация запретила ночные рейсы из Росс ии в Израиль с 03.00 по Москве 8 октября.

Из российских авиакомпаний в Тель-Авив сейчас летают Red Wings и "Азимут".

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Red Wings Израиль Тель-Авив Росавиация
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