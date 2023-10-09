Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов во вторник утром не выезжать на летней резине, поскольку ночью обещали заморозки и с утра возможна гололедица.

"Если ещё не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в телеграм-канале департамента.

В понедельник в городе идет снег с дождем, ночью будут заморозки, использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП, сказали чиновники.

Вечером в понедельник возможны пробки на дорогах из-за плохой погоды, низких скоростей, ДТП и дорожных работ.

6 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советовал пока не спешить менять резину на зимнюю, поскольку на смену нынешнему похолоданию придет более теплая погода, а устойчивый переход через ноль градусов обычно приходится на конец первой декады ноября.