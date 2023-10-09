Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов во вторник утром не выезжать на летней резине, поскольку ночью обещали заморозки и с утра возможна гололедица.

"Если ещё не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в телеграм-канале департамента.

В понедельник в городе идет снег с дождем, ночью будут заморозки, использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП, сказали чиновники.

Вечером в понедельник возможны пробки на дорогах из-за плохой погоды, низких скоростей, ДТП и дорожных работ.

6 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советовал пока не спешить менять резину на зимнюю, поскольку на смену нынешнему похолоданию придет более теплая погода, а устойчивый переход через ноль градусов обычно приходится на конец первой декады ноября.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Турбизнес просит освободить гендиректора агрегатора "Спутник" Александра Кима

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

ФСБ возбудила дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова

Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });