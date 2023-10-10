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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Житель Приморья арестован по делу о шпионаже в пользу Украины

По данным ФСБ, он передавал Киеву сведения о военных объектах региона

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Приморского края, передававшего, по данным спецслужбы, украинской разведке сведения о военных объектах региона.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

По имеющимся данным, житель Приморья по заданию собирал и передавал представителю украинской разведки данные об объектах военной инфраструктуры края. Он полностью осознавал, что эта информация может быть использована против России, отмечается в сообщении.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данной статье мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Он задержан и в настоящее время находится под стражей.

Украина Приморский край ФСБ
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