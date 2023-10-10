Проект о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья принят в I чтении

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если платить по кредиту смогут третьи лица, например поручитель, родственник, либо сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности.

Соответствующие поправки (№309801-8) в закон о несостоятельности в марте 2023 года внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко.

Законопроект призван расширить действующие гарантии гражданам-должникам на сохранение единственного жилья (имущественный иммунитет). Сейчас эти гарантии не распространяются на заложенное по ипотеке жилье, и сохранить его банкрот в деле о несостоятельности не может.

Законопроект наделяет суд правом утверждать отдельные мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина по поводу единственного жилья банкрота, которое находится в ипотеке. Согласие иных кредиторов на утверждение таких мировых соглашений или планов реструктуризации не требуется, указано в проекте.

Предполагается, что долг по ипотеке будет погашаться третьими лицами, например родственниками заемщика, либо им самим за счет доходов после завершения процедуры банкротства.

Ранее комитет Госдумы по вопросам собственности заявил о том, что новые правила не должны распространяться на роскошную недвижимость. В связи с этим, по мнению комитета, необходимо установить критерии единственного жилья, являющегося предметом залога.