На маткапитал в 2024 году планируется выделить почти 500 млрд рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На выплаты по материнскому капиталу в следующем году будет выделено 495 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На следующий год мы запланировали, что общий объем составит более 495 млрд рублей только на материнский капитал. Сертификат на материнский капитал будет предоставлен более 1 млн наших граждан", - сказал Котяков в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он пояснил, что прирост суммы материнского капитала на первого ребенка составит 44 тыс. руб., а на второго - 58 тыс. руб.

Накануне министр сообщал, что сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. На данный момент в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. По его данным, сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. руб., на второго - около 834 тыс. руб.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. В 2023 году размер капитала был проиндексирован на 11,9% и теперь составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. - на второго.