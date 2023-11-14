Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Согласно документу, маткапитал будут выплачивать только на детей, имеющих гражданство РФ по рождению

Фото: Екатерина Ветохина/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

При этом жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Авторами проекта закона №419851-8 стала группа депутатов от ЛДПР, в частности, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Согласно нашим предложениям, маткапитал будет выплачиваться на ребенка, имеющего гражданство по рождению, это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ", - сказал Нилов "Интерфаксу".

"Средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребенка негражданина", - добавил он.

Нилов отметил, что проект закона поддержало правительство РФ.

Согласно статье 13 закона 138-ФЗ "О гражданства РФ" ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка: 1) оба его родителя или единственный родитель имеют гражданство РФ; 2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без гражданства; 3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился в РФ); 4) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился за пределами РФ и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по рождению).