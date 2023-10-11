Максимальный размер пособия по безработице в 2024 г. вырастет до 13,7 тыс. руб.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Максимальный размер пособий по безработице в следующем году вырастет до 13,7 тыс. руб., сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Следующий год не станет исключением и максимальный размер пособия по безработице составит 13 751 руб., а минимальное пособие будет 1 613 руб.", - сказал Котяков в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

При этом, по словам Котякова, будут снижены расходы на пособия по безработице.

Пособие по безработице в 2023 году составило 12 792 руб., минимальное - 1,5 тыс. руб.

Минимальный размер пособия по безработице предназначен для ранее не работавших по найму граждан и для тех, кто делал перерыв в трудовой деятельности больше года, а также для работавших меньше 26 недель в течение года.

Минимальная и максимальная суммы пособия по безработице на текущий год установлены в аналогичных с прошлым годом размерах.