В Кремле заявили о поиске решения проблемы с импортными авиадвигателями

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство России ищет решениее проблемы с импортными двигателями для самолетов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эта тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии, транспортная доступность регионов - это тоже один из абсолютных приоритетов", - сказал он.

Так он прокомментировал публикацию "Коммерсанта" о том, что авиакомпания S7 планирует значительно сократить количество полетов в период с ноября по март из-за проблем обслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney, установленных на Airbus A320, A320/А321neo.

"Да, встречаемся с новыми вызовами, ищем новые пути решения", - добавил Песков.