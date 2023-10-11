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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Кремле заявили о поиске решения проблемы с импортными авиадвигателями

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство России ищет решениее проблемы с импортными двигателями для самолетов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эта тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии, транспортная доступность регионов - это тоже один из абсолютных приоритетов", - сказал он.

Так он прокомментировал публикацию "Коммерсанта" о том, что авиакомпания S7 планирует значительно сократить количество полетов в период с ноября по март из-за проблем обслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney, установленных на Airbus A320, A320/А321neo.

"Да, встречаемся с новыми вызовами, ищем новые пути решения", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Правительство S7 Airbus Pratt & Whitney
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