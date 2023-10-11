Минфин предложил определиться с целями стимулирования добычи нефти

Минэнерго делает акцент на технологиях

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Работа по стимулированию добычи нефти должна предваряться определением конечных целей, считает директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов министерства финансов Денис Борисов. Он заявил о этом на РЭН-2023.

Так как, по его словам, в долгосрочной перспективе обозначились объективные предпосылки для снижения добычи, то "сегодня нужно задумываться не только о трехлетке, на которую формируется бюджет, но и на более длительную перспективу".

"Первая развилка, которую нам нужно пройти и определиться, что мы хотим стимулировать: КИН (коэффициент извлечения нефти - ИФ) либо повышение, увеличение нефтеотдачи на текущей добыче?" - пояснил он.

"Все, что связано с методом увеличения нефтеотдачи - это работает. Если речь идет об интенсификации добычи, то там должны быть другие стимулы. Я боюсь, что и то, и то стимулировать денег не хватит, поэтому нужно пройти эту развилку", - продолжил Борисов.

"Нас, как Минфин, в первую очередь интересует, чтобы субсидии государства в виде налоговых расходов приносили обратно деньги. Поэтому те технологии, которые позволят заработать больше, нам будут казаться более интересными. Поэтому тут все зависит от целеполагания, и нам надо определить цель, что мы стимулируем - технологии для чего?" - объяснил он.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов считает, что постановка вопроса таким образом затмевает цель технологической экспансии отрасли.

"Мы должны стать экспортерами технологий в нефтегазовой отрасли. У нас для этого колоссальный потенциал. Мы сейчас за два года видим очень высокую потребность у дружественных стран не только в российских ресурсах: они хотят наши технологии, они хотят наших геологов, наших разработчиков (...)", - продолжил он.

"Когда есть рынок, эти технологии будут окупаться, экспортный потенциал есть. Исходя из этого и будем строить модели, потому что тогда денег точно хватит. Это вопрос некоего рычага. Где-то банки подсобят, где-то бюджет. Нужно правильное приложение рычага найти, и тогда мы не будем с вами делать выбор между КИНом и интенсификацией. Мы и то, и то сделаем", - уверен представитель Минэнерго.