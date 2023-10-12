Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Пермский рудник возобновил штатную работу после обрушения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Усть-Яйвинский калийный рудник работает штатно после обрушения кровли в шахте вечером 11 октября, сообщили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и компания "Уралкалий" - владелец рудника.

"Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме", - написал Махонин в Telegram.

"Производственные объекты компании работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет", - сообщил "Уралкалий".

В компании напомнили, что 11 октября в 23:16 по местному времени "произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника".

Находившихся в шахте людей эвакуировали спасатели. Один человек погиб.

Махонин уточнил, что погиб машинист горно-вымоечной машины. Губернатор и "Уралкалий" выразили соболезнования близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 83 человека, кровля обрушилась на глубине 400 м.

Уралкалий Дмитрий Махонин Пермский край Усть-Яйвинский рудник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Странам СНГ передадут списки нежелательных в России НПО и российских иноагентов

Странам СНГ передадут списки нежелательных в России НПО и российских иноагентов

Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

Число жертв атаки беспилотника в Белгородской области выросло до трех человек

Два человека погибли под завалами дома в Белгородской области после атаки дрона

Два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА под Белгородом

Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для компаний ряда отраслей

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше второго энергоблока ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на крыше второго энергоблока ЗАЭС

Что произошло за день: среда, 11 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });