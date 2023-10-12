Пермский рудник возобновил штатную работу после обрушения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Усть-Яйвинский калийный рудник работает штатно после обрушения кровли в шахте вечером 11 октября, сообщили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и компания "Уралкалий" - владелец рудника.

"Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме", - написал Махонин в Telegram.

"Производственные объекты компании работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет", - сообщил "Уралкалий".

В компании напомнили, что 11 октября в 23:16 по местному времени "произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника".

Находившихся в шахте людей эвакуировали спасатели. Один человек погиб.

Махонин уточнил, что погиб машинист горно-вымоечной машины. Губернатор и "Уралкалий" выразили соболезнования близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения в шахте находились 83 человека, кровля обрушилась на глубине 400 м.