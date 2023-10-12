С начала года на военную службу в РФ приняли более 357 тыс. человек

В это число входят и контрактники, и добровольцы, заявил Дмитрий Медведев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - С 1 января этого года по настоящий момент в интересах объединенной группировки войск на военную службу принято более 357 тысяч человек, в том числе контрактников, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на данные Минобороны России.

"Это, естественно, все - и те, кто пребывает в запасе, и, соответственно, те, кто заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец", - сказал Медведев в четверг на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.

Он отметил, что в целом темпы набора неплохие. "Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем", - сказал Медведев.

Фрагмент совещания был выложен в телеграм-канале Медведева.