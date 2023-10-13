Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим бюджетникам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство вынесло отрицательное заключение на депутатский законопроект о восстановлении индексации страховой пенсии с 1 января 2024 г. пенсионерам, работающим в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания.

Законопроект № 458367-8 13 октября в палату внесли группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

"Следует отметить, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация застрахованному лицу заработка или другого дохода, утраченного в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. В связи с этим выплата страховой пенсии без учета индексации лицам, осуществляющим оплачиваемую трудовую деятельность, соответствует общим принципам и подходам в сфере обязательного пенсионного страхования", - говорится в заключении правительства на законопроект.

Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, поставит иные категории пенсионеров, работающих в других сферах, в неравное положение по сравнению с пенсионерами, работающими в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания, что приведет к нарушению принципа социальной справедливости, считают в кабинете министров.

В отзыве также отмечается, что в законопроекте не определены источники финансирования и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорится в документе.