Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим бюджетникам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство вынесло отрицательное заключение на депутатский законопроект о восстановлении индексации страховой пенсии с 1 января 2024 г. пенсионерам, работающим в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания.

Законопроект № 458367-8 13 октября в палату внесли группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

"Следует отметить, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация застрахованному лицу заработка или другого дохода, утраченного в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. В связи с этим выплата страховой пенсии без учета индексации лицам, осуществляющим оплачиваемую трудовую деятельность, соответствует общим принципам и подходам в сфере обязательного пенсионного страхования", - говорится в заключении правительства на законопроект.

Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, поставит иные категории пенсионеров, работающих в других сферах, в неравное положение по сравнению с пенсионерами, работающими в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания, что приведет к нарушению принципа социальной справедливости, считают в кабинете министров.

В отзыве также отмечается, что в законопроекте не определены источники финансирования и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

ЛДПР Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2024 года в Москве

Проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесен в Госдуму

Путин заявил, что руководство Молдавии ведет страну к утрате идентичности

Путин поручил Мишустину изучить возможность проложить новый ж/д коридор из Сибири в КНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });